"Hola, soy Robert De Niro. Todos necesitamos quedarnos en casa. Necesitamos frenar la propagación de este virus y solo lo podemos hacer juntos, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino a los demás y a la gente mayor que amas. Por favor. Les estoy vigilando", dice el legendario actor protagonista de "The Irishman", mientras señala a la cámara en su mensaje.

Los vídeos fueron compartidos por el gobernador Andrew Cuomo este domingo por la noche, coincidiendo con la entrada en vigor de un plan llamado "Nueva York en Pausa" que obliga al 75 % de la fuerza trabajadora a hacer sus funciones desde casa e impone multas para las empresas que no cumplan con esta estricta medida, que se suma al cierre de escuelas y universidades públicas, teatros y cines, bares y restaurantes.

De acuerdo a las últimas cifras, en el estado hay más de 15.000 casos positivos de coronavirus.

"Soy Danny DeVito y os pido de corazón, en todo el estado de Nueva York, que os quedéis en casa. Todo el mundo. Tenemos este virus, esta pandemia y, ya saben, la gente joven la puede agarrar y trasmitirla a la gente mayor. Y lo siguiente que saben, es que estoy acabado", ironizó por su parte el actor de la mítica serie "Taxi", que alentó a "ver un poquito la televisión" para sobrellevar el confinamiento.

