Luego de la denuncia pública en su cuenta en Facebook, Seini compartió capturas de pantalla de conversaciones sobre ataques de Jazmín.

En una de las más llamativas se lee que Mernes también protagonizó una escena parecida en la disco Faces, cuando supuestamente arrojó champán a una mujer pensando que estaba en la mesa de su novio.

Afirman además que Jazmín fue “el cuerno” de una de sus amigas por lo que se ganó el odio de un grupo de chicas que le retiraron su amistad.

“No me asustan los escándalos pero estoy cansada de que esta chica siempre busque como hacerme daño o me persiga donde quiera que vaya. ¡Quiero vivir en paz! ¡Quiero que me deje en paz a mí y a todas esa gente que es víctima suya”, expresó Álvarez en otra captura de pantalla donde una joven le manifiesta su apoyo.

Además de enfrentamientos con otras colegas, es recordado el momento donde Jazmín Mernes atacó el vehículo de su exnovio.