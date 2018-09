El vuelo, un Airbus de la compañía Emirates Airlines, aterrizó en Nueva York alrededor de las 9.10 hora local (13.10 GMT) con unas 500 personas a bordo.

Agentes de policía y expertos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) estaban esperando al avión ya informados de los síntomas que estaban sufriendo numerosos pasajero, que manifestaron síntomas de gripe.

Los servicios de emergencias también estaban presentes con un importante despliegue de ambulancias para atender a los enfermos.

El rapero Vanilla Ice, cuyo verdadero nombre es Robert Van Winkle, que se encontraba a bordo del avión, se convirtió en el inesperado reportero desde el escenario del contagio.

“Acabo de aterrizar en Nueva York de regreso de Dubai y estoy aquí parado en la pista con 1.000 policías, ambulancias, camiones de bomberos”, tuiteó adjuntando un video Vanilla Ice.

So I just landed from Dubai and now there is like tons of ambulances and fire trucks and police all over the place pic.twitter.com/i9QLh6WyJW

— Vanilla Ice (@vanillaice) 5 de septiembre de 2018