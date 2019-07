Una noche que promete tener mucha energía e interacción del artista es lo que pueden esperar los fans de Yatra, quien estará acompañado por su elenco de bailarines ofreciendo un show intenso y dinámico de principio a fin con mucho contenido visual como acostumbra a brindar el cantante.

El público podrá disfrutar de los éxitos como Cristina, Ya no tiene novio, No hay nadie más, Cómo mirarte, Traicionera, Runaway entre otros.

Los organizadores del evento resaltan que esta es una invitación única al show de Yatra, teniendo en cuenta que el artista vive uno de los mejores momentos de su carrera, con tres nominaciones a los premios Juventud 2019 los cuales son;

The Traffic ‘Jam’ (Canción para el Carro), la canción que te mantiene cantando durante las horas del tráfico. “Un Año” - Sebastián Yatra, Reik. Can’t Get Enough Of This Song (La Más Pegajosa), La canción que no puedes dejar de cantar. 'Un Año” - Sebastián Yatra, Reik y Esto sí es 'BTS' Behind The Scenes “Atado Entre Tus Manos” - Tommy Torres, Sebastian Yatra.

El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra continúa con enorme suceso su gira internacional. Lanzó recientemente su nuevo disco de estudio “Fantasía”, que debutó #1 en las listas de Billboard Latin Pop y fue certificado Oro en los Estados Unidos. Todos los singles extraídos del disco han sido hits: “Un año”, “Cristina” y “En guerra”, acumulando más de dos billones de streams.

Con nominaciones a los Grammy y otros grandes premios, récords de público en los conciertos y millones de streams y vistas a sus videos lo han posicionado como uno de los artistas latinos más importantes e influyentes del momento. Con apenas 24 años, Sebastian Yatra no deja de sorprender por su talento como compositor e intérprete, que además apunta al género anglo en expansión.

“Yatra tour” recientemente se presentó en varias ciudades de México y países de centroamérica por lo que continuará en lo que va del año ofreciendo varios shows en diferentes países de América Latina.

En este sentido este show se enmarca en uno de los objetivos principales de la Expo 2019 brindando espacio para el disfrute de la familia, ofreciendo propuestas para el esparcimiento con eventos musicales de primer nivel.

La entrada a la Expo para ese día será de Gs. 40.000, incluye el ingreso al show. La entrada al VIP YATRA actualmente tiene un costo de Gs. 470.000

y se pueden adquirir a través de Ticketea.

Line Up

19:00 Apertura de portones Ruedo Central

19:30 Previa Radio Disney

21:00 Dj Amilcar

00:00 Sebastián Yatra