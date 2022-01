Días atrás, la presentadora del canal GEN y la radio Universo 970 AM expresó su decepción de la Isla Saona, de República Dominicana, lugar al que fue de vacaciones. Desde las redes sociales compartió un video, dando detalles del por qué le “vendieron algo que no es”.

“Estoy segura de que nos trajeron al balneario de Saona. ¡Chicos! No es por nada pero una cagada es la isla. Los niños están sonriendo, me molesta muchísimo, y esto está lleno. Van a ver nuestras fotos, pero no, no estaría bueno esto, no vengan”, expresó la comunicadora para luego sugerir “No vengan a Punta Cana y si vienen, no salgan del resort”.

Estos comentarios molestaron a una ciudadana de dicho país, de nombre Danienlla Jiménez Sánchez, quien cuestionó los dichos de la periodista.

“Republica Dominicana no es solo Punta Cana. Si de verdad querés vivir una experiencia de lujo en mi país, se debe pagar y tener buena plata… Cada uno vive y siente las experiencias de forma diferente, pero no es posible que yéndose en temporada alta, espere tener la playa para ella sola”, tecleó la mujer en Twiter, adjuntando la captura de un mensaje mucho más amplio en Facebook.

Como dominicana que vivo en Paraguay, me ofende muchísimo los comentarios de esta desubicada sin criterio… En mi país hay para todos los gustos y bolsillos, si ella se fue a soguetear ahí, que no se queje. Si quiere comida buena, que pague por lo bueno”, tecleó, describiendo además lugares emblemáticos y turísticos que recomendó a los paraguayos y paraguayas. Aseveró además que la gente es “buena, feliz y hospitalaria”.

Fiel a su estilo directo, Masi, ni corta ni perezosa, respondió: “Hola señora dominicana que no me arrobas. Te cuento que tus compatriotas me vendieron el tour mas caro y encima me jodieron. Habla peor de ustedes los dominicanos engañando a los turistas, saludos. La plata es lo de menos y ojalá no te jodan aquí en Paraguay”.

Tras unos días de vacaciones, Carmiña Masi retomará sus actividades laborales en los próximos días en los medios del Grupo Nación Media.