Hace unos días la participante de la emisión musical de Telefuturo solicitó a sus seguidores en redes sociales ayuda para que Yuri le envíe saludos y su apoyo para la siguiente fase de la competencia.

De Andrade se llevó una gran sorpresa cuando la artista le envió un video brindándole su respaldo.

“Claudia, ¿cómo estás? Soy Yuri, he visto tu trabajo, me encanta todo lo que has hecho corazón, te mando muchos besos, sé que ya pasaste a la siguiente ronda, muchas felicidades, síguelo haciendo muy bien corazón como hasta ahora, te mando mucho besos y un saludo muy cariñoso a todos los paraguayos en Yo me llamo Paraguay. ¡Rohayhu Paraguay, kuñatai”, menciona la intérprete de ‘El apagón’ y ‘La maldita primavera’.

Claudia agradeció a los clubes de fans por hacer posible la comunicación con la mexicana, y por su puesto a la misma cantante: “¡Que emoción! Todavía no lo estoy pudiendo creer! Muchísimas Gracias Yuri, de corazón eres tan hermosa, sencilla y humilde! Dios te bendiga siempre”.

Así también extendió el agradecimiento a Canal 4 y al programa de talentos: “Inmensamente agradecida con todos a @yomellamopy y a @telefuturo por haberme dado esta otra oportunidad y daré cada ves lo mejor de mi en cada gala ! esto me motivará mucho más hasta llegar a la final”.