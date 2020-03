“Mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me lleva a la marcha, mi mamá me enseña a luchar”, escribió la joven en el post en su perfil en Instagram.

El mismo incluye una fotografía de Guada junto a Menchi la marcha del domingo pasado. En ella se ve la conductora de radio y Tv arreglando un detalle en el brazo de la joven.

Hace unos días, Barriocanal dedicó también unas palabras a su hija en la misma red social, defendiendo su look transgresor no bien visto por el sector conservador de la sociedad.

Madre e hija son férreas defensoras del feminismo y los derechos humanos.