Fiel a su estilo interactivo con sus seguidores, la instagramer habilitó ‘las preguntas’ de en su perfil en Instagram donde se explayó sobre su vida.

Reveló que hace poco tiempo se enteró de que es adoptada. Al parecer se lo dijo su hermana Úrsula, en medio de una pelea. “Ni cuando me gritaron en mi casa creí que era de verdad, pero bueno, estoy superando esa etapa, ya va un año de esa horrible noticia”.

Respecto a sus verdaderos padres, mencionó no saber nada de los mismos. “No sé quienes me engendraron ni de dónde vengo, pero sé a dónde voy y quiero llegar a ser”.

"Kenny" aseveró que todo este tiempo aguantó los hostigamientos de su hermana solo por su madre. “The one and only queen” (la única reina).

Hace unos días, La Comadre conmovió a sus seguidores, al revelar el rechazo de su madre por su condición trans, además de despotricar duramente contra su hermana.