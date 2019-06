Días atrás, los periodistas del diario Última Hora protestaron ante la decisión de la Dirección Periodística de eliminar de las redes sociales una noticia referente al “Orgullo LGTBI”, y consideraron que se trataba de una “expresa censura” a la labor periodística ecuánime, plural y libre.

“El hecho atenta contra la libertad de expresión (prensa) y lesiona el derecho de la gente a ser informada de manera independiente, veraz, ecuánime e imparcial; todos principios establecidos en la Constitución Nacional, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado paraguayo que constituyen ley interna en el país”, refiere el comunicado difundido en su momento.

Sin embargo, no todos los comunicadores de ese diario están de acuerdo con esta postura y aseguran que existen voces disidentes que no fueron tomadas en cuenta a la hora de emitir el comunicado sobre el polémico tema.

La periodista Carolina Cuenca, quien hace 20 años forma parte del departamento educativo (El Escolar) y colabora con sus columnas de opinión en ÚH, sostuvo que en la nota de protesta realizada por los delegados sindicales se mencionaba que “todos los periodistas” estaban en contra de la decisión adoptada por los directivos, pero aclaró que en el plantel periodístico existen posturas diversas.

“Acá hay una pluralidad de pensamiento, hay personas más conservadoras, como yo en el tema de ideología de género pos análisis del tema. La nota hubiera tenido otro tenor, dando a entender que existen posiciones diferentes y pidiendo explicaciones a los directivos sobre lo ocurrido”, dijo en charla con HOY.

La comunicadora alegó que el tema LGBTI debe ser tomado con mucha responsabilidad, asumiendo una postura equidistante a la hora de abordar la noticia y su titular. Es por ello que llamó a la prudencia, instó a ampliar la discusión en las salas periodísticas, a garantizar la libertad de expresión y evitar las polémicas. “Hay que tomar con responsabilidad el rol que nos corresponde porque se influye en la opinión pública, nosotros podemos contribuir al debate serio, sincero”, acotó.

Cuenca aclaró que con sus compañeros disidentes no acompañaban ningún tipo de censura, pero remarcó que en este caso debe analizarse si se trató efectivamente de esa situación o más bien una “bajada de línea”, atendiendo la línea editorial del medio. Agregó que la noticia pudo haberse abordado desde otra perspectiva.

La periodista indicó que constantemente realiza charlas en colegios y que para ello estudió a profundidad “el tema del género”, al cual lo etiqueta como “ideología de género”. Esta ideología -según esgrime- se promueve mediante una penetración cultural, a través de los medios de comunicación y manipulación del lenguaje. “No podemos decir que esto no existe, es una especie de movimiento cultural que por un lado colabora con este cambio, otro que insta a guardar distancia, y otro que no desea acompañar”, remarcó.

Así también otro comunicador de ÚH emitió el siguiente reclamo a sus colegas: “Estimados compañeros delegados. Creo hay que tener más cuidado al utilizar la expresión “los periodistas del diario Última Hora”. En mi caso, siendo también periodista de ÚH, no estoy de acuerdo con la difusión y promoción de los ideales de la comunidad LGTBI -tengo mis serias críticas al respecto- y creo que eso debe de alguna forma también reflejarse en la nota. Todos apoyamos la defensa de la libertad de expresión y la pluralidad de voces, pero el tenor de esta nota no considera las voces disidentes de los periodistas de Última Hora respecto al tema en cuestión; aspecto que inevitablemente debe mencionarse en el escrito. Por ello, considero más apropiado utilizar algún término menos general, por una cuestión de respeto hacia los que también conformamos la Redacción de ÚH, pero muchas veces podemos no coincidir con los términos de los comunicados. Por lo tanto, solicito se vuelva a enviar la nota utilizando un término más apropiado para que la opinión pública no termine confundida, pensando en que todos los periodistas de Última Hora tenemos una sola línea de pensamiento”.