“Creo que este tema les va a encantar. Cuenta una realidad muy importante de la sociedad en la que vivimos y, además, nos dio la oportunidad de contar una historia de desamor”, afirmó el artista.

“Miami” cuenta una breve y muy común historia de vida en la que un hombre siente la tentación de traicionar a su pareja, con una chica que representa algo nuevo, distinto, y prohibido.

Nicky Jam tiene por delante el desafío de superar con “Miami” a su anterior sencillo, “Fan de tus Fotos”, junto a Romeo Santos, que ha acumulado 25 millones de reproducciones en YouTube a un mes de su estreno

Nacido en EE.UU. en una familia de origen puertorriqueño, Nicky Jam cuenta en “Miami” con Dj Luian, Mambo Kingz y Neneto como productores, bajo las alas del sello discográfico La Industria INC/Sony Music Latin.

El vídeo musical oficial es de Jessy Terrero, el videoartista favorito de los exponentes del género urbano, que ha retratado en “Miami” a la ciudad que le da nombre en todo su esplendor, y contó con la producción de Cinema Giants INC.

Nick Rivera Caminero, conocido como Nicky Jam, es reconocido en todo el mundo como un pionero de la música urbana latina.

A la edad de 11 años grabó su primer disco “Diferente a los demás” y enseguida estuvo en la cima de su género con éxitos de radio como “Yo no soy tu marido”, “Me voy pa’l party”, “Fiel a tu piel” y “La combi completa” entre otros.

Recorrió el mundo y se convirtió en una de las primeras estrellas internacionales de la música urbana latina.

Justo cuando estaba disfrutando del éxito, su vida tomó un giro de 180 grados y se vio obligado a frenar su carrera por un lapso de tres años.

Logró reflotar su carrera en Medellín (Colombia) y volvió más fuerte que nunca. Marcó cinco éxitos en la radio: “Piensas en mí”, “Curiosidad”, “Juegos prohibidos”, “Voy a beber” y el éxito global “Travesuras”.

En febrero de 2015 se unió a Enrique Iglesias para lanzar “El perdón”, su sencillo más aclamado internacionalmente hasta la fecha.

En enero de 2016 lanzó “Hasta el Amanecer”, tema que le hizo acreedor al éxito latino del año por segunda vez consecutiva, al que siguieron en 2017 “El Amante” y su primer álbum en solitario.

Recibió tres nominaciones al Latin Grammy en el 2018 y colaboró en el éxito “Te Boté Remix”, que contó con el video más visto del 2018 alrededor del mundo en YouTube.

En 2018 Nicky Jam interpretó una canción oficial para la Copa Mundial de la FIFA, “Live It Up” junto a Will Smith y Era Istrefi.

Debutó en el cine de la mano de Vin Diesel en la película “XXX: Return of Xander Cage” y luego actuó en la secuela “Bad Boys For Life”, largometraje protagonizado por Will Smith y Martin Lawrence.

Su serie autobiográfica El Ganador se estrenó en Netflix a principios de 2019.