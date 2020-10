"The Witches" se podrá ver de forma digital en HBO Max a partir del 22 de octubre en EE.UU., mientras que en el mercado internacional sí aterrizará en los cines, en función de la situación el coronavirus en cada país, a partir del 28 del mismo mes.

Adaptación de la popular novela infantil de Roahl Dahl, "The Witches" cuenta con la dirección de Robert Zemeckis, un cineasta todoterreno que estuvo detrás de películas como "Back to the Future" (1985), "Who Framed Roger Rabbit" (1988), "Forrest Gump" (1994), "Contact" (1997) o "Cast Away" (2000).

Junto a Hathaway, ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto por "Les Misérables" (2012), también figura en "The Witches" Octavia Spencer, vencedora de la estatuilla a la mejor actriz secundaria por "The Help" (2011).

"The Witches" presenta de la misma forma un sabor muy mexicano detrás de las cámaras, ya que tanto Alfonso Cuarón como Guillermo del Toro figuran como productores de esta película de Warner Bros. destinada al público familiar.

"Esta aventura fantástica trata de un joven que se topa con un aquelarre secreto de brujas y, con la ayuda de su cariñosa abuela, intenta frenar el malvado plan de las brujas de convertir a los niños de todo el mundo en ratones", detalló HBO Max en un comunicado.

Tanto HBO Max como Warner Bros. forman parte del conglomerado multimedia WarnerMedia.

El cambio en la distribución de "The Witches", cuyo plan inicial era estrenarse en octubre en la gran pantalla con Halloween en el horizonte, supone un jarro de agua fría para los cines de EE.UU. especialmente viniendo de Warner Bros., el estudio que contra viento y marea se empeñó en estrenar "Tenet" en las salas después de que estas llevaran meses cerradas por el coronavirus.

La estrategia comercial de esta superproducción de Christopher Nolan no funcionó nada bien en EE.UU., donde ha recaudado solo 41,2 millones de dólares y se ha tomado dentro de los estudios de Hollywood como un aviso para navegantes.

En cambio, "Tenet" ha tenido más éxito fuera de EE.UU. al sumar unos ingresos de 243,7 millones en el resto del mundo.