Ciudad de México. Christopher Uckermann ha encontrado en la música la mejor forma de expresar su personalidad y sus pensamientos, por eso ahora el exintegrante de RBD regresa de lleno a la industria con su sencillo "Heal together".

"Siento que la gente me conoce un 5 % de lo que soy, cuando hago personajes es distinto, pero digamos que al interpretarme a mí es lo más cercano a quien soy yo y a mis mensajes", dice en entrevista con Efe el cantante y actor mexicano.

"Heal together" es el tema recién estrenado por el actor de "Diablero" (2018) y con el que reconectó con su lado musical que ha experimentado desde que era un niño y actuaba en telenovelas.

"Es un tema que habla de unidad en ámbito global porque a pesar de que estamos viviendo momentos fuertes, hay que salir adelante y que todo va a estar bien", cuenta.

La letra nació en inglés, su segunda lengua, y con ella, además de querer hacer más accesible su música a sus seguidores de todas partes del mundo, espera también abrirse a un nuevo mercado.

EXPERIMENTACIÓN Y CRECIMIENTO

En su proyecto musical como solista, Uckermann siempre ha buscado tener libertad total cuando se trata de experimentar en ritmos, sonidos e incluso discursos.

"Ya no hay reglas, me siento en la época de experimentar. La libertad la he logrado como artista independiente porque cuando estas con una disquera te tienes que fijar un poco más en lo que existe en el mercado", relata.

En ese sentido, la serie de canciones en las que seguirá trabajando el resto del año se centrarán en sonidos no tan comerciales, como el funk, bases atrevidas que no ha probado e instrumentos en los que busca seguir desarrollando sus habilidades.

"Todas las composiciones están saliendo a partir del piano y quiero seguir creciendo en eso y también vocalmente", señala.

Sobre las letras de sus canciones, Christopher adelanta que no solo pretende usar el inglés, sino también lanzará canciones en español.

Además, en ellos seguirá hablando de la espiritualidad, un ámbito que explora mucho en su día a día.

"Me gusta la metafísica y todo lo que hable de cómo se creó el universo, sin meterme en las religiones, pero me gusta conocer parte del mundo espiritual y parte de eso lo plasmo en mi música", asegura.

Si bien el cantante ha tenido que balancear su carrera como actor y como músico, la pandemia de covid le ha dado la oportunidad de mirar hacia adentro y centrarse en su parte más musical.

"Es un reto estar en dos carreras y ahora con todo lo que ha pasado, mi vida se ha redireccionado y llevo un año y medio sin estar en un set de grabaciones, por eso decidí meterme en la música", relata.

No obstante tiene pendiente el estreno de la película "El país de las últimas cosas", un filme en el que se aleja un poco de los proyectos comerciales y que debido a la pandemia vio su camino truncado en festivales de cine internacionales.

"Me interesa empezar a meterme en papeles que me exijan muchísimo más, pero ahora estoy muy metido en la música aunque si llega un proyecto actoral interesante lo haría", cuenta Christopher.

FUTURO DE RBD

En diciembre del 2020, Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez y Anahí, integrantes de la agrupación juvenil de inicios de los años 2000, RBD, hicieron un concierto virtual para sus seguidores.

Los únicos que faltaron en dicha reunión fueron Dulce María, quien pasaba por su primer embarazo, y Alfonso Herrera, quien se ha negado a retomar esta faceta de forma activa debido a sus proyectos actorales.

Sin embargo, los planes siguen creciendo y ahora se espera que se sume a una nueva reunión, o posible gira, Dulce María.

"Los seguidores nos han pedido un tour juntos y se está hablando ahorita. Si lo permiten estos tiempos de locura, ahí estaremos", finaliza.