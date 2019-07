Al parecer la ex chica Disney optó por sincerarse con sus fanáticos que encuentran en ella junto al actor Liam Hemsworth como una de las parejas más felices de Hollywood. “Estoy en una relación hetero, pero todavía estoy muy atraída sexualmente por las mujeres”, confesó la intérprete de Hannah Montana.

“Tomé una decisión de pareja. Esta es la persona que siento que más me apoya”, añadió asegurando que no cumple con el estereotipo de esposa perfecta pero reconoció que Liam es con quien quiere estar.

Según comentó, decidió dejar el personaje de Hannah Montana tras su primera experiencia sexual. “Yo (quería dejar de ser Hannah Montana) después de que cumplí 18 años porque se sentía ridículo. En el momento en que tuve relaciones sexuales, me sentí como si no pudiera ponerme la peluca nuevamente “, comentó.

En cuanto si quisiera ser madre, la cantante respondió, “Nos van a entregar un planeta de trozos, y me niego a entregarlo a mi hijo. Hasta que sienta que mi hijo viviría en una tierra con peces en el agua, no traeré en otra persona para lidiar con eso … No nos queremos reproducir porque sabemos que la tierra no puede manejarlo”.

“Si no tienes hijos la gente siente pena por ti. Te ven como una mujer fría y sin corazón incapaz de amar. ¿Por qué nos han entrenado para que creamos que el amor significa querer a otras personas más que a ti misma? Tú vas primero, y luego ya viene el resto”, concluyó