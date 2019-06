Ya hicieron más de tres años de la ultima vez que escuchamos la voz de Milva Gauto a través de una FM, luego de que en diciembre del 2016 se despidiera de su espacio ‘Milva Imperio Urbano’ en la 106.9 Urbana.

Desde entonces muchos de sus seguidores han venido aguardando ansiosos su regreso, ya que su particular estilo apegado al humor negro acompañado de una gran selección de música vanguardista marcó a más de una generación.

“Decidí volver a mi carrera de marketing y hacer la actualización digital que me faltaba. Me dediqué a otros objetivos y hay uno bien grande que quedó en stand by, ‘un pendiente’ en digital”, expresa la radialista a nuestra redacción respecto a su sorpresiva salida hace unos años.

Comenta que se le presentaron prioridades que la conquistaron más que la radio tradicional. Ahora la espera finalmente terminó y Milva vuelve a su ‘reinado’, esta vez con nuevo ‘trono y palacio’. “Los bichos de radio, nunca dejamos de serlo”, dice la comunicadora sobre su regreso.

“Debo reconocer que extrañé y es importante seguir haciendo lo que a uno le apasiona, sin dejar de lado el marketing digital que es mi carrera profesional o mi otro amor. Siempre digo e insisto que los creativos de marketing deberían estar en medios”, asevera.

Desde este 03 de junio, de lunes a viernes, Milva Gauto conducirá ‘Milva On’ por Radio Canal 100, un espacio que promete ser diverso en cada emisión, dentro de su formato.

“La propuesta de radio se trata de crear una rutina donde un programa del día tal no sea igual al otro día porque si es monótono y me aburro yo, que sería el público y ese respeto a la audiencia me genera tratar de innovar todo el tiempo aunque el stress sea más y adoro”.

Apasionada a la comunicación y la creatividad, Gauto fusiona sus facetas en cada proyecto y en su día a día, como en las redes, ‘donde se encuentra’ la mayor parte del tiempo y ahora nuevamente en radio. “Si evoluciona la era digital todos los días, fusionar ambas sería un buen desafío válido para volver”.

La mediática reconoce la importancia de interactuar con el público y acota que fue un factor crucial para su retorno oficial a los medios.

“A veces mi cabeza es una linda ensalada de cosas que puedo hacer en un segmento con los oyentes en vivo, ellos tienen mucho para contarnos y me superan ampliamente, por eso volví, capaz necesito escucharles más a ellos”, aduce la ‘tweetstar’ quien volvió al rojo en su cabellera, aunque en una tonalidad más suave a la que lució buen tiempo.

TAMBIÉN AL TEATRO

En paralelo a la radio, el teatro es otro de los amores que Milva Gauto abraza con mucha pasión, y en solo semanas volverá a subir a las tablas luego de años de ausencia.

La también actriz es parte del elenco de Familia Lavalle, una comedia próxima a estrenarse en el Teatro Latino bajo la dirección de Santiago Palumbo.

“Es una buena comedia de una familia donde ocurren cosas que nos pasa todos los días”, se limita a decir para mantener la expectativa.

La artista refiere que hace mucho quería volver a hacer teatro pero le dificultaba concretar su participación en una puesta debido al tiempo que requieren los ensayos y la gran producción que conlleva una obra, sin embargo ‘los astros se alinearon’.

“Ahora es un buen momento para el teatro, la gente va al teatro, sale, es una buena opción de salida. Además esta propuesta es excelente y el casting de actores es buenísimo, todos profesionales con una producción de mucho nivel”, afirma.

Su carácter incisivo y particular humor la hacen una candidata ideal para hacer stand up. ¿Se dedicaría a ello?

“Amo el stand up, necesitaría juntarme con un guionista y un director, sin dudar lo haría”.

TV NO, POR AHORA

Con dichas ocupaciones, la exjueza del reality show Baila Conmigo Paraguay no integrará la mesa del jurado del reality show en su edición 2019. Tampoco tiene planeado hacer Tv al menos por ahora.

“Para mí no cuenta solo “estar para existir”, lo importante es hacer un buen trabajo”.

“NO LE TEMO AL AMOR”

Madre de Nigel, Elliott y Oliver, Milva dice sentirse muy bien con su vida en compañía de sus hijos. En el ámbito amoroso, se encuentra soltera y sin temor a volver a enamorarse.

“Me siento cómoda conmigo misma, no busco, ni estoy en una vidriera esperando. Después de dos divorcios, tampoco le temo al amor, seguro cuando lo conozca me quitaré una foto y subiré a redes”, finaliza.