En las últimas horas, varios testimonios sobre pérdidas de conocimiento y malestares tras el consumo de bebidas en Barrio Constitución, inundan la red social Twitter. Muchas personas, principalmente mujeres aseguran haber sido drogadas en el local.

Y es que supuestamente, en el bar incluyen “algo más” en los tragos de la casa, lo que hace que varias personas alucinen, pierdan la noción o presenten diversos síntomas.

“La 1ra y última vez que fui a Consti y tomé ahí, le bajé 2 o 3 caipis, cenamos también y no recuerdo ni como llegué a casa, salí vomitando y me quedé dormida en el baño con la ducha abierta, ni recuerdo como. La gente decía ‘su caipi es así nomás luego’, ahora ya dudo”, reveló la usuaria Fabi Millerr.

La internauta Belén Alcaráz, recordó como en el 2019, tomó un vaso de gin por primera vez en el local ubicado en el centro histórico de Asunción.

“Solo tomo cerveza o fernet y sentía que estaba voladísima, fui sola con un amigo alemán, al día siguiente tenia un moretón en la nariz (sospecho que vomite en el baño) pero no me acuerdo, solo que estaba mega ida y mega mal. El perdió su celular pero después encontramos por suerte, solo recuerdo la sensación de estar ida y que todo giraba mucho, solo tomé tres vasos de Heineken antes pero estoy 1000% segura que fue el gin porque minutos después ya empecé a sentir todo eso”.

La conductora de radio y Tv Norath Alfonzo no se quedó atrás y contó su experiencia. “El año pasado en un cumple… me pusieron algo en la bebida. Si no fuera por mi amiga ¡no sé lo que hubiese pasado!”. Por su parte la actriz y productora Nata Alvarenga, no solo apuntó a ‘Consti’, también a otro lugar del microcentro asunceno, Arsenal Cué. “Constitución, en todas sus administraciones desde que tengo uso de razón. Arsenal… ahí siempre siempre! Arsenal is the new consti (Arsenal es el nuevo Consti)”.

La usuaria identificada como @monicagalvanr fue más allá y dio nombre de otros conocidos locales. “Leyendo casi todos los comentarios hice una recopilación de todos los lugares que ponen drogas en las bebidas: Consti, Morgan, Cover, Arsenal y Tao. Y es increíble como no hay ningún lugar donde se puede pasar bien donde constantemente tenés que cuidarte y llevar gente que te cuide”.

La conocida abogada Michi Moragas, defensora de los derechos de las mujeres también se pronunció ante la polémica. “Mujeres drogadas serialmente en un bar de Asunción y no pasa nada. Ministerio de la Mujer: las matan porque no denuncian… y después quieren saber por qué las mujeres no denuncian o no confían en la justicia”.

Los testimonios son tales, que "Constitución" es tendencia en Twitter desde tempranas horas.