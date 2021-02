Gómez, cantante, compositora y guitarrista paraguaya, fue una de las tres seleccionadas del proyecto Sorora Filma respaldado por la Secretaría Nacional de Cultura, a fin de potenciar el talento emergente de las artistas emergentes de la escena local.

Telón es el primer video en ser lanzado, dirigido por Ximena Zarratea y Milena Ruiz en la dirección de fotografía.

La historia de Telón nació tras un episodio de discriminación que vivió Sol junto a su novia en la calle, cuando desde un vehículo les gritaron improperios.

“Me sentí vulnerable, frustrada y harta de este tipo de situaciones. Es un sentimiento parecido al que cuando una sube al escenario, nunca sabés cómo te va a mirar el público pero tenés la certeza de que es ahí donde perteneces. Es por eso que Telón es como una respuesta a la discriminación en todas sus formas”, mencionó recientemente.

Tras enterarse de que Telón fue seleccionada por Sorora Filma se emocionó hasta llegar a las lágrimas, ya que considera que es una canción muy política.

“Siento mucha humildad porque ahora la canción ya no es mía, ahora será para todos los corazones que luchan por ser quienes son. También un poco frustrada porque nos hubiese gustado incluir a más personas diversas en el videoclip, sin embargo la pandemia nos limitó debido a la cantidad de personas que podían participar respetando todos los protocolos del Ministerio de Salud”.

El VIDEO

La preproducción del clip duró 3 semanas, la grabación se realizó en un solo día y la edición duró más o menos un mes.

La principal dificultad de acuerdo a la intérprete fue desarrollarlo con la menor cantidad de personas posibles y evitar aglomeraciones, debido a la cuarentena. El video es protagonizado por Nelson Viveros y su personaje de Drag Queen, Dislexia Severa.

“Mi sueño es que este videoclip, por un lado, ayude a romper esas creencias sociales de cómo tiene que ser una persona. Esos estereotipos son tan fuertes en Paraguay, por ejemplo; que los hombres tienen que ser machos y no pueden llorar, que las mujeres deben ser “femeninas” y no pueden usar pelo corto, etc. Cuando no cumplimos esas expectativas sociales, se nos censura y discrimina por más que no hay una sola forma de ser mujer, hombre o persona. Por otro lado, siempre existieron personas diferentes, y me gustaría que Telón, tanto la canción como el videoclip, les anime a fortalecer su identidad y la valentía de ser uno/a mismo/a”.

CARRERA MUSICAL

Sol Gómez inició su carrera como solista en el 2018 y próximamente lanzará su primer material digital.

Su calidez y energía sobre el escenario la ubicaron rápidamente dentro de la preferencia del público asunceno. La misma se ha presentado en diversos lugares como Drácena, Aireana la Serafina, Casa Fem, Mango Tango, entre otros.

En el 2019 debutó internacionalmente como invitada del Festival Entre Árboles en Formosa, Argentina. Ese mismo año se presentó en el Chernobyl Fest Vol. 11 celebrado en la Chispa Cultural junto a reconocidos artistas de la movida musical y artística de Asunción.

En el 2020 fue seleccionada para participar del ciclo de Música por Mujeres y del proyecto Sorora Filma, ambos organizados por el Festival Sorora.

PRÓXIMOS VIDEOS

Luego de Telón, se espera el estreno de “Salsurri” del duo de hip hop Las hijas de la Alquimia y “Antes de la Luz”, obra instrumental de Magalí Benítez.