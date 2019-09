El artista internacional sorprendió a todos los presentes y al público desde sus casas, cuando en la noche del jueves abandonó el set en plena emisión y sin decir una sola palabra.

Su salida se dio luego de que Carmiña Masi le pidiera, también en vivo, dejar de comer mandarinas, ya que no tolera el olor.

“Por favor no comas más mandarina, en serio yo ya no soporto el olor, te lo pido encarecidamente, por las dudas don’t eat tangerine, it’s disgusting, thank you very mutch”, expresó.

El protagonista de telenovelas como Gata Salvaje y Pasión de Gavilanes, ya no volvió al set y la gran duda es saber si el mismo volverá al programa.

Ya desde hace semanas desde los pasillos de Telefuturo se fueron filtrando rumores sobre los aires de divo del “galán de ficciones” y por supuesto su trato poco cortés. Entre ellos su animadversión hacia Carmiña, a quien, según dicen, no puede ver “ni en pintura”.

El mismo incluso, cambió de lugar con Larissa Riquelme, pues en las primeras emisiones se ubicaba al lado de Masi.

Mario Cimarro llegó a Paraguay con fuertes antecedentes sobre su trato compañeros de varios melodramas. Cuando muchos se preguntaban si se daría lo mismo en Paraguay, los hechos hablan por sí solos.