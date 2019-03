Tras conocerse que Spielberg hizo todo lo posible para que Roma de Alfonso Cuarón no llegue hasta el deseado galardón a Mejor Película, ahora el renombrado director está decidido ir por las futuras producciones de la plataforma de streaming y de las demás compañías para que ninguna más tenga acceso a los premios de los Óscar.

Según el portal Indiewire, la batalla entre Steven y Netflix irá a otras instancias en la reunión de Junta de Gobernadores en estos días en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en donde el director y miembro de la junta directiva propondrá una regla con cambios para que pueda evitar específicamente que Netflix y otros medios de streaming como Amazon o Hulu no puedan ingresar a la próximas nominaciones.

“Una vez que te comprometes con una formato de televisión, eres una película de televisión”, había declarado el famoso cineasta quien estuvo a cargo en los 90 de Jurassic Park.

“Ciertamente, si es un buen espectáculo, mereces un Emmy pero no un Óscar”, había asegurado además.

Por su parte, Netflix US respondió estos agravios en su cuenta oficial con un mensaje directo a Spielberg pero sin mencionarlo públicamente.

"Amamos el cine. Aquí hay algunas cosas que también amamos. Acceso para las personas que no siempre pueden pagar, o viven en pueblos sin teatros. Dejar que todos, en todas partes, disfruten de lanzamientos al mismo tiempo. Darles a los cineastas más formas de compartir arte. Estas cosas no son mutuamente excluyentes", dice el mensaje.

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive.

— Netflix Film (@NetflixFilm) 4 de marzo de 2019