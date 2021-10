A través de su cuenta en Instagram, el farandulero conocido como “El churero” compartió una serie de capturas de pantalla en los que se evidencia los mensajes donde le cuestionan por “especular” sobre él.

“Sabes el aprecio que tengo pero no me gusta que estés jugando y especulando. Podes hacer todo lo que quieras pero no con mi persona y yo no tengo vela en el entierro”, expresa el emisor.

Vera le responde que a él no les gusta que se metan en su trabajo y retrucando al artista en cuestión que no puede “dirimir” sobre los contenidos en los medios de comunicación, como intentó hacer con programa televisivo, Teleshow.

El artista le dijo que “todo tiene un límite” para luego agregar “Jugá con la persona que está metida o acusada por el Gobierno”.

Fredy le recordó que Koki no habría sido noticia “si no era amigo de alguien tan famoso que coincidentemente presumía dólares en sus redes”. Ante esto la persona en cuestión se molestó: “Sos un ignorante y seguirás siendo toda tu vida”.

En su post, Fredy remarcó: “Para lo que hubiere lugar ya que nunca sabemos con qué tipo de gente estamos lidiando teniendo en cuenta que actualmente las mafias están en todos los ámbitos, ya sea mediático, farandulero, político y de toda índole, por lo cual dejo constancia en redes sobre estos mensajes intimidatorios de un potentado artista musical de nuestro medio (devenido a inversor en bienes raíces) molesto por las publicaciones sobre su cercanía con uno de los implicados en un gran esquema de tráfico de drogas y lavado de activos”.

Koki Vega fue detenido por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio Público, en el marco del “Operativo Belia”, en el cual cayeron personas integrantes de un esquema de grandes cargas de cocaína en contenedores.

El mismo tomó repercusión en el ámbito farandulero por exponer su amistad con el cantante Edgar Camarasa, vocalista de la banda de cumbia Talento de Barrio, y el exfutbolista argentino, Jonathan Fabbro.