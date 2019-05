La presentadora de televisión estadounidense, Ellen DeGeneres, confesó haber sido víctima de abuso sexual durante una entrevista con David Letterman en el programa “Mi próximo invitado no necesita presentación” emitido por Netflix.

La vida de Ellen fue marcada en su adolescencia, mientras su progenitora luchaba contra el cáncer de mama, ella intentaba salir del abuso sexual que recibía por parte de su padrastro cuando tenía tan solo quince años.

“Un muy mal hombre” expresó la comunicadora al hablar del ex esposo de su madre y todo lo que este le hacía, además comentó que su mamá no le creyó cuando le contó que su padrastro le tocaba los pechos con la excusa de buscarle bultos en las mamas y prevenir un posible cáncer.

Ellen contó que los abusos empezaron cuando a Betty, mamá de Ellen, le diagnosticaron cáncer de mama, motivo por el cual tuvo que someterse a una mastectomía que le hizo perder un pecho.

“Cuando ella estaba fuera de la ciudad, él me dijo que había sentido un bulto en su pecho, y que necesitaba palpar los míos porque él no quería disgustarla, pero necesitaba tocármelos”, relató DeGeneres.

“Yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que todos los pechos son diferentes y… en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocar mis pechos. Después intentó hacerlo una vez más, y luego, otra vez más”, añadió.

Con el paso del tiempo, la situación empeoró para Ellen al punto que en una ocasión huyó por la ventana cuando el esposo de su mamá tiró abajo la puerta de su dormitorio.

“El trató de echar la puerta abajo, y yo le di una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más. Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla. Sabía que eso iba a arruinar su felicidad”, reveló.

Aunque Ellen esperó años para contarle a su mamá todo lo que vivió, su progenitora no tomó en serio la confesión de su hija y mantuvo su matrimonio por casi veinte años.

“Estoy enfadada conmigo misma porque, ya sabes, yo no… Yo era demasiado débil para afrontarlo. Tenía 15 o 16. Nunca debí haberla protegido. Debía haberme protegido a mí mismo y no esconder a mi madre lo que había pasado durante varios años y después decírselo”, explicó la presentadora.

Pese a que pasaron muchos años de ese episodio terrible, ya divorciada de ese hombre su mamá se siente “arrepentida” por no haber creído en ella y está convencida que sí sucedió todo lo que le contó Ellen.

La ganadora de varios premios Emmy desveló ese pasado que le cambió la vida en el programa de David Letterman con el fin que ninguna adolescente pase por lo mismo ni sienta miedo de decir la verdad.