El polémico programa televisivo “El repasador” cumplió su primer aniversario. En redes sociales, su conductor Julián Crocco, celebró con una reflexión.

El presentador radial y televisivo dedicó un mensaje en su cuenta en Instagram a la emisión televisiva de la RPC.

Primeramente recordó a su familia, mencionando a su esposa, la también comunicadora Melissa Quiñónez, a su madre, su hermana y su fallecido padre.

“Lamentablemente mi papá, quien tanto me impulsaba y que tanto quería volviera a los medios no me pudo ver debido a que se me fue, estoy seguro que desde donde esté es nuestro mayor fan”.





Agradeció al productor del programa Hernán Rodríguez, a las productoras de Canal 13 Selene Ortíz y Marcela Villegas, y el gerente del Grupo JBB, Javier Bernardes, por apostar a lo que considera un desafío.

Así también, a sus compañeros Eduardo Pipo Dios, Marta Trinidad, Nelson Valenzuela, y Bibi Landó, que inicialmente formó parte del proyecto. “Este equipo demostró a logró de este año tener exceso de actitud”.

“Con poco se hizo muchísimo y se llegó al éxito de audiencia contra todo pronóstico de aquellos que nos quisieron desmeritar y subestimar”, agregó Julián.

Extendió su agradecimiento a todo el equipo de realización del programa y al público que todas las noches los sigue. “Hoy somos tal vez uno de los programas más influyentes de la Tv nacional y eso no es poca cosa”.

Con un año en las pantallas, El repasador no para de estar en boca de todos, debido a la fuerte postura conservadora de sus integrantes.