La mediática dio mucho que hablar hace unas semanas luego de haber destapado las irregularidades del extinto reality show ‘Me quiero casar’, conducido por la exmodelo de American y producido por Shine Media Group, la productora que lleva junto a su esposo.

En conversación con HOY, Nadia detalla ciertos puntos sobre lo que tocó vivir junto a ellos en el polémico programa.

“Hipócritas son. La palabra del Señor dice ‘no tomarás el santo nombre de Dios en vano’. Nunca me gustó y siempre me dio rabia que ellos digan una cosa y hagan otra porque están jodiendo con la iglesia”, dice la cumbiera.





Asegura que el matrimonio Coronel - Doldán se pasa mintiendo a sus seguidores al vender algo que no son y pensando únicamente facturar. “Ellos consiguen muchos beneficios haciendo esto, entre cristianos se ayudan todos y hay muchos cristianos de plata”.

La mediática habla una vez más de la operación a la nariz a la que se sometió tras un accidente en el reality de la que ellos no se hicieron cargo.

“Siempre me voy a acordar que ellos no cumplieron. Te enseñan que hay que hacer lo correcto porque dice la biblia y yo me rompí la nariz en su programa y era responsabilidad de ellos porque los juegos que hacían eran improvisados, nunca hubo paramédicos ni seguro médico. Eran un desastre”.

Según Nadia, no recibió comunicación de la pareja ni de ningún allegado tras hacer sus denuncias públicas. “Nos enseñaron que como cristianos cuando tu hermano está enojado contigo tenés que llamarle y arreglar las cosas con él, cosa que ellos no hacen pero enseñan”.





PASACALLES

Llamativamente, Portillo recibió una serie de pasacalles en su contra acusándola de meterse con hombres casados, sin embargo indica que solo se trata de intentos por dañar su imagen.

“Que aparezca la supuesta señora porque nunca me metí con hombres casados ni con ningún compromiso, teniendo miles de solteros detrás mío, además una mujer con rabia porque pilló una infidelidad te va a poner peores cosas, no ‘sin vergüenza’ nomás, y generalmente dicen ‘mi marido’, no ‘mi esposo’”,.