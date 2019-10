El evento tiene el objetivo de conectar a profesionales de las industrias culturales y creativas (ICC) de nuestro país con el mundo, por ello está dirigido a emprendedores, artistas, gestores culturales, productores, estudiantes del sector audiovisual, musical, editorial, de la arquitectura, el diseño, la publicidad, el software, la gastronomía, las artes escénicas, visuales y plásticas, etc.

Además, el público general encontrará puestas musicales, exhibiciones audiovisuales, performances y espacios gastronómicos.

Propuestas musicales

El 24 de octubre, se llevará a cabo el acto oficial de apertura a las 20:00. Por su parte, los showcases e intervenciones artísticas de reconocidos músicos locales se desarrollarán tanto en Centro de Convenciones Mariscal como en diferentes espacios de Asunción.

Los showcases sucederán durante los tres días. De esta manera, el miércoles 24, por la tarde (ver horarios en el programa) estarán Panchi Duarte & Cuarteto + Rolandito Cristaldo, Band’Elaschica, Joaju Cuarteto y Juanjo Corbalán Cuarteto en el escenario instalado en el Centro de Convenciones Mariscal.

A partir de las 22:00, se trasladará a Sacramento Brewing Co. (avda. Sacramento esq. España), donde se presentará el showcases off de la banda Funk’chula y Súper Turbo Diesel. Las entradas pueden adquirirse en puerta de Sacramento Brewing Co. antes del show a un costo de G.80.000, no incluido dentro del ticket para el ingreso al evento en el Centro de Convenciones Mariscal.

Proyección audiovisual

En el marco de CREA+PY, en los cines del shopping Villa Morra se proyectarán películas, documentales y cortometrajes independientes. El costo de las entradas es de G.30.000 y se pueden adquirir en boletería.

Así, el 24 de octubre se proyectarán:

A las 13:00, Charco; documental argentino de 80 minutos.

A las 11:00, Cestera Qom Lik; cortometraje paraguayo de 60 minutos sobre la realidad de nuestro país.

A las 15:00, Cara sucia; largometraje de 95 minutos de Gastón Gularte. Esta película infantojuvenil, coproducción entre Alemania, Suiza y España, cuenta la historia de chicos que juntan fuerza para luchar contra máquinas depredadoras que amenazan la naturaleza que los rodea.

Las entradas están disponibles en los puntos de venta de Red UTS con un costo de G.150.000 y G.100.000 para socios de la FIC, otorgando a todos los sectores del evento. Por su parte, las entradas generales, que permiten el acceso a los showcases, espacios comunes y stands, tienen un costo de G.40.000 y G.20.000 para socios de la FIC.