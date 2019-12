El enfado de Starlin, quien fue contactado por The Hollywood Reporter, parte de un clip publicado hoy por la campaña de Trump de cara a las elecciones de Estados Unidos en 2020 en el que el rostro de Thanos es reemplazado por el del actual presidente estadounidense.

"Yo soy inevitable", dice ese Thanos con cara de Trump antes de que el vídeo pase a otra escena en la que aparece la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el resto de presidentes demócratas de comités de la Cámara Baja anunciando los dos cargos formales de imputación del juicio político al presidente estadounidense: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

A continuación, Pelosi y el resto de demócratas se disuelven en el aire.

El clip se basa en una de las escenas cumbre de "Avengers: Endgame" (2019), la cinta que este año culminó la ambiciosa narración entrelazada de las historias de Marvel en el cine y que superó a "Avatar" (2009) para convertirse en la película más taquillera de la historia sin tener en cuenta la inflación.

