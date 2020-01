Santiago González, Chiche Corte y Toto González se reunieron en compañía de sus respectivas parejas el fin de semana. Los mismos compartieron el momento desde sus perfiles en redes.

“Con grandes amigos con quienes hoy tengo la oportunidad de compartir la franja horaria matinal en servicios informativos cada uno dentro de su canal, y acompañados de las mujeres que nos hacen el aguante en un horario poco común en ritmo de vida siendo un gran soporte en ésta profesión!”, escribió Corte en su post en Instagram.

Mientras que Toto mencionó en Twitter a Menchi Barriocanal, esposa de Oscar Acosta: “Quería contarte que nos juntamos con @chichecorte y @Santula. Almorzamos y hablamos de la madrugada, eso nomas. Gracias!”.

A varios periodistas integrantes de Grupo Vierci “no les pareció” la fotografía, en la que el trío de comunicadores se mostró como los principales competidores de la mañana, especialmente Santiago González, reciente incorporación del clásico mañanero Día a Día.

Y es que en el holding de Antonio Vierci siguen las animadversiones por los cambios en su programas como la inclusión de faranduleros en los espacios informativos tanto en Telefuturo como NPY.

Modelos en Vive la Vida y Vive la Tarde, el monumental y llamativo ascenso de Kassandra Frutos en tan solo meses, llegando incluso a Día a Día y a la 1080 AM al lado de Luis Bareiro, y Carlos Gómez en NPY por las mañanas ocupando el lugar de ‘Santula’ porque ahora se sienta en medio de Oscar Acosta y María Teresa López, en Telefuturo.

“Se olvidaron del veterano y número uno de las mañanas. Santiago no es el principal pero se muestra como tal. Oscar no está de acuerdo pero no va a decir nada nunca”, expresa un periodista de la televisora de Villa Morra a HOY, que pide el anonimato.

Pero no solo colegas del propio medio rechazan estos cambios, también colegas de otros medios y la propia audiencia que utiliza las redes sociales para manifestar su molestia.

La periodista Ana Rivas, por ejemplo, no dudó en teclear en contra de la farandulización de los programas informativos, apuntando a la participación de Kassandra en dichos formatos.

“Colegas nuestros, gente que batalla durante años es dejada de lado, incluso son despedidos pero modelos y figuretis tienen cada vez más espacio. Antes era Tv y FM (radio) nomás, ahora ya hasta en la AM”, lamentó.