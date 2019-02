El episodio hace referencia al triángulo amoroso que envolvió al DT Berizzso con Mariana Abumohor (hija del presidente de O’Higgins, Ricardo Abumohor) esposa del conocido periodista trasandino Mario Mauriziano, de la cadena deportiva CDF.

Este indicó en entrevista con el diario Ultimas Noticias de Chile, el mal momento que le tocó vivir, al enterarse de la relación de su esposa con el seleccionador.

“Me enteré lo que pasó y lo fui a buscar (a Berizzo) a su casa. La comunicación entre ellos era por Facebook, yo no sospechaba nada. Salió (el técnico) con su esposa y no pudimos conversar porque ella estaba llorando. Quería aclarar el tema como hacen los hombres pero no pude”, reveló en un tramo.

“Fue como muchas de las historias que pasan en este país. Por un lado está lo del fútbol y por otro el tema que me pudo haber pasado a mi, del cual no guardo ningún rencor (...) ahí ocurrió un acto de infidelidad y ahora los parientes son ellos (Berizzo y Abumohor). Por eso me parece vergonzoso que el suegro proponga al yerno como técnico de la selección”, agregó.

El periodista afirma tener múltiples pruebas del engaño al que lo sometieron su exmujer y el seleccionador.

“Ellos no viven juntos porque él vive en España, pero tengo hojas, páginas, audios y fotos para confirmar lo que estoy diciendo”, sostuvo.

La posibilidad de que Berizzo dirija la selección trasandina (se barajó en un momento) también fue motivo de comentario del comentarista deportivo.

“Lo que me molesta es que todos saben de la relación entre Abumohor (Ricardo) y Berizzo, pero nadie dice nada. Y todos saben que viniendo para acá se puede armar un lío. Todos saben y se hacen los giles. No quiero ser complice de eso”, disparó.