El local nocturno ubicado en Carmelitas (Teniente Vera casi Senador Long, Asunción) es uno más de los tantos que se vieron obligados a cerrar sus puertas de manera definitiva ante la cuarentena nacional de prevención del COVID-19.

El sábado, las cuentas en redes sociales del local difundieron un emotivo video de despedida, en el que sus propietarios agradecieron al público por el apoyo y la aceptación durante un año de permanencia.

Eventos privados, fiestas temáticas, lanzamientos y hasta un pedido de matrimonio tuvieron lugar en Struway Cantina Club.

Más tarde, desde la radio Universo 970 AM en simultaneo con el canal GEN, Marcelo Burgos, se refirió al respecto. Aseveró que obviamente, no es viable la continuidad de un proyecto que incluye recién la fase cuatro de la cuarentena inteligente como alternativa de regreso al mercado.

"No fue fácil tomar una decisión así, eso significa desemplear gente, matar los sueños, olvidarnos de un proyecto", lamentó.

El mediático agradeció a sus colegas, amigos y socios en emprendimiento Lucas Nataloni y Nicolás Lithitx , y al Grupo Nación de Comunicaciones, que alberga los medios de los que forma parte por respaldar desde un principio el proyecto que luego se volvió realidad.

"Hay que ser agradecidos en la vida y me parece que caló un poco hondo no solamente la decisión, porque ya la decisión estaba tomada hace un buen tiempo, quizás la forma de la comunicación y la forma en que respondió la gente.

" A mí me tocó bastante, les hablo de una manera diferente, como una de las víctimas del COVID… Hoy esta guerra contra el COVID tiene una víctima y es una empresa, una de las tantas que están cerrando en este tiempo", prosiguió.

Por su parte, su compañera en la emisión, Marilé Unger estalló en llanto y se solidarizó con él y todos los que quedan sin trabajo.

"Me duele mucho no poder abrazarle ahora a Marce y siento mucho porque esta es la historia de demasiada gente. Me duele muchísimo porque todos los que le conocemos a Marce sabemos que es una persona súper laburante, y es bien loco de sus sueños… y hoy es despedirse de un hijo, es un duelo por el que tenés que pasar", expresó.