Este fin de semana, la artista, -conocida por muchos como Abuela Dj-, contó lo que vivió durante su niñez con todo tipo de abusos que supo callar hasta su mayoría de edad.

“Si querés conocer un poco más de mí y entender por qué soy como soy, te invito a que me acompañes”, especificó en su perfil de Facebook antes de escribir una nota extensa con descripciones precisas de aquellos tiempos.

En su relato, Marlene aseguró que el primer abuso sexual que padeció fue a causa de un primo. En aquel entonces ella solo tenía 5 años y él 15.

“En esa época yo vivía en la casa de mi bisabuela, en Villa Elisa, porque mamá trabajaba, papá no vivía con nosotros y tampoco nos ayudaba económicamente”, especificó y debido a su situación, la pequeña Marlene se mantuvo al cuidado de su bisabuela hasta que tuviera edad para ingresar a la escuela.

Foto: Abuela Dj/FanPage



“Cuando volví a mi casa materna, seguí sufriendo más abusos por parte de vecinos y otros componentes de mi familia. Acosos, abusos y violaciones”, prosiguió. Ya teniendo 6 años de edad y sin poder contar a nadie de su confianza ya que los malvivientes la mantenían bajo amenaza.

“Fue así como de la nada, a esa edad, comencé a desarrollar temblores en la mano y endurecimiento en la lengua”, comentó producto de un cuadro de estrés que le causaba mantenerse en silencio y reprimir aquellas malas experiencias.

Asimismo, comentó que fue por un maestro del aula que se dio cuenta de su conducta: “Mi cuerpo y mis emociones de niña estaban gritando todos esos abusos y toda esa densidad que me estaba pasando internamente y que yo no me animaba a exteriorizar”, manifestó Sautu.

Para cuando tomó coraje de contar, Marlene aseveró que su madre le creyó desde el primer momento pero que comenzó a llevar la culpa de no poder haber prevenido su sufrimiento. “Me imagino todo el calvario que habrá vivido ella en ese tiempo, llorando en silencio y viendo cómo hasta dentro de la familia o dentro del barrio o dentro de la cuadra, una nunca está a salvo”.

Foto: Abuela Dj/FanPage



Sin embargo, algo de paz llegaría cuando su progenitora pudo contar con una pareja, familiar de ambas, para que pudieran cuidar de Marlene a la edad de 8 años.

“Mamá ya podía dormir mejor y los temblores de mi mano se fueron, así como el endurecimiento de mi lengua”.

Pero la tranquilidad duró poco, pues a su relato agregó tristemente un nuevo episodio de abuso. Comentó que una tarde yendo al almacén, se cruzó con un hombre que parecía ser un conocido de su madre y que la convenció porque el sujeto poseía muchos datos privados, punto que hiciera que la pequeña confiara en él.

“Cuando llegamos a su casa, me agarró fuerte del bracito, me estiró hasta una pieza y bruscamente me metió ahí, donde me ordenó que me sacara mi shorcito y me bajara la bombachita. Yo entré en corto, comencé a temblar nuevamente, quería gritar pero no podía”.

Milagrosamente, Sautu pudo soltarse y escapar del hombre al quien nunca volvió a cruzarse. Ante el medio de ser retada por su tía, Marlene no quiso develar lo ocurrido, no obstante, la sensibilidad pudo más y terminó por confesarse ante su familiar.

Aquellos traumas y malos ratos de aquella infancia fueron abordados en terapia recién a los 18 años, cuando durante el cursillo para ingresar a la UNA tuvo episodios violentos con ataques de ira, producto de un estrés post traumático, según indicó.

Actualmente, y luego de 30 años, Marlene se animó a hablar y a publicar su traumática infancia vivida en manos de terceros que aprovecharon de su inocencia.

El sector artístico se manifestó entre los comentarios ofreciendo palabras de aliento. Entre los escritos se pueden ver los comentarios de Tana Schémbori, Fernando Abadie, Belén Bogado, Borja García-Enríquez o Sifri Sanabria.