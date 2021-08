Con el lema "25 años de cine latino", en esta edición el certamen limeño tendrá 63 películas entre largometrajes y cortometrajes y más de 40 encuentros con cineastas, entre ellos una clase magistral con Cantet.

En competencia oficial habrá 33 películas, de ellas 15 en la sección de ficción, otras 15 en la sección de documentales y 3 en la sección "Hecho en Perú", que presentará tres estrenos nacionales de películas peruanas.

En ficción competirán tres películas argentinas, tres peruanas, dos mexicanas, dos brasileñas, dos colombianas, una chilena, una costarricense y otra dominicana.

De Argentina estarán "El perro que no calla", "Las siamesas" y "La chica nueva"; de Brasil "Casa de antiguidades" y "Madalena"; y de Colombia "Amparo" y "El alma quiere volar".

Asimismo, de México competirá "Noche de fuego" y "50 o 2 ballenas se encuentran en la playa", de Costa Rica "Clara sola", de Chile "La Verónica", de la República Dominicana "Liborio" y el país anfitrión estará representado por "Las mejores familias", "LXI (61)" y "Autoerótica".

Asimismo, el festival organizado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP), tendrá la estadounidense "First Cow", la rusa "Dear Comrades!", la mexicana "La Civil", la neerlandesa "No hay camino" y la africana "This is not a burial, it's a resurrection".

"Tenemos películas muy recientes, que han estado en el festival de Cannes hace tan solo unas semanas. Otras también han estado en los festivales de Berlín y Sundance", destacó este miércoles el cineasta Josué Méndez, director artístico del festival.

El certamen se inaugurará con la presentación de la versión restaurada y digitalizada de "Cholo" (1972), la película de Bernardo Batievsky protagonizada por el entonces futbolista Hugo Sotil, una de las leyendas del fútbol peruano.

La restauración del filme corrió a cargo del archivo de cine y televisión de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y será la primera vez que se presente una película peruana restaurada con esas condiciones de calidad.

Dentro de los contenidos de acceso libre de esta edición, el público podrá ver "Not the Science Type", una serie documental norteamericana dirigida por Julio Palacio que presenta la historia de cuatro científicas que han aplicado la ciencia para cambiar la vida de las personas en todo el mundo.

Asimismo, también será de acceso libre una selección de 20 cortometrajes y obras experimentales ganadoras de estímulos del Ministerio de Cultura de Perú entre los años 2019 y 2020.