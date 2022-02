Invitado al programa ‘Al Estilo Pelusa’, el polémico fue abordado acerca de varias cuestiones. El mismo defendió su gestión en su etapa como diputado y su personalidad, reflejada a través de redes sociales.

“Yo tengo un estilo propio, no oculto lo que yo soy, soy una persona auténtica y digo lo que pienso y hago lo que me convence”.

Aclaró que su cambio físico es resultado de su trabajo y que no se inyectó botox.

Reveló que se encuentra en pareja desde hace cinco años “con una persona que estoy un poquitito alejado ahora, no tan separados que digamos todavía, pero estamos un poco distanciados”.

Consultado sobre el motivo del distanciamiento, expresó: “son situaciones de pareja que no me gustaría hablar de eso porque son cosas privadas mías”. Indicó que tras ser expulsado de la Cámara Baja en el 2021, se dedica a sus profesiones de abogado y de ingeniero ambiental, además de ser ‘influencer’.

“Yo no estoy en ningún cargo público, yo puedo hacer lo que se me antoja, soy un simple farandulero… No soy influencer pero la gente me obliga a ese lado para ir, porque guste o no a la gente yo estoy en el ruido siempre”.

A la pregunta de si le interesa se conductor de televisión, refirió: “Nunca pensé pero todo puede ser en la vida”.

El panelista Sebastián Rodríguez le preguntó sobre los rumores de que mantenía a una mujer y él respondió: “De la única persona que salió eso es de vos, entonces ahora te aclaro que no es cierto porque yo no necesito pagar ni un solo centavo a nadie para que esté conmigo, este cuerpo latino está preparado para todo”. Además agregó: “Tu envidia es mi rating”.

Pelusa le preguntó qué hace para conquistar y Portillo aseveró: “Cada uno tiene sus formas de conseguir algo”.

Con mucha seguridad, el exparlamentario adelantó que volverá a ocupar una silla en el Congreso Nacional en el 2023. “Voy a volver, es una revancha que Alto Paraná va a tener conmigo”.