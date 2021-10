Bajo la dirección del maestro Luis Szarán y dentro de su temporada oficial, la OSCA presentará el programa “Tehorah”, que significa “pureza” en hebreo. El mismo consiste en un retrato musical poético sobre el amor, la esperanza y el perdón que incluye canciones de compositores y letristas judíos en alemán, yiddish y hebreo.

Consiste en un viaje musical que comienza con la floreciente cultura judía del Berlín de los años 20 y principios de los 30 y termina con la música de la Tierra Prometida de Israel.

Los compositores alemanes que aparecen en Tehorah fueron degradados como “degenerados” por Adolf Hitler en 1930, por lo que se los persiguió y tuvieron que huir de Alemania, siendo sus músicas prohibidas después de 1933.

Participan como invitados especiales la pianista Nicole Kennedy y el clarinetista Cirilo Burgos.

El acceso es libre y gratuito, por orden de llegada hasta completar el aforo permitido por el protocolo sanitario y con uso obligatorio de tapabocas.

La organización del ciclo de conciertos de la temporada oficial de la OSCA está a cargo de la Sociedad Filarmónica de Asunción, la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, con los auspicios del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, la Embajada de Alemania y la Fundación Itaú.

ADRIENNE HAAN

La galardonada actriz y cantante Adrienne Haan es considerada la “Primera Dama del Cabaret” (Time Out New York) y una “Chanteuse con una voz sensacional” (Huffington Post). Se graduó en la American Academy Of Dramatic Arts de Nueva York y tiene un máster en Lingüística Aplicada por la Universidad St. Mary’s.

Tras una carrera en Broadway, lleva varios años realizando giras por todo el mundo con sus ya 12 programas como solista, escribiendo, produciendo y actuando con grandes orquestas y Big Bands, así como con ensambles más pequeños. En 2015, celebró su estreno con Tehorah en el Carnegie Hall de Nueva York. Citada por el New York Times como una “animadora del más alto nivel”, es una artista comprometida con el entendimiento entre los pueblos.

Esta es la tercera actuación de Adrienne en Asunción y espera con alegría su estreno con la OSCA.