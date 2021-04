"Tras un año de cines cerrados, reuniones canceladas y de que todo sea virtual, finalmente invitamos a los neoyorquinos con alegría y esperanza a que salgan de sus casas y vuelvan a las películas", dijo en un comunicado la directora del festival y vicepresidenta de programación de la muestra, Cara Cusumano.

Tribeca, que ya anunció que abrirá con el estreno mundial de la adaptación al cine de "In The Heights" de Lin-Manuel Miranda y que se celebrará del 9 al 20 de junio, presenta este año películas repletas de comedia, música y temas de concienciación social. Además destaca que el 60 % de los directores son mujeres o pertenecen a la comunidad LGBTQ+ o a una etnia minoritaria.

Entre las cintas más llamativas, la organización subraya el documental "Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain", dirigida por el oscarizado Morgan Neville y que narra la historia del difunto chef convertido en escritor de éxito y presentador que recorrió el mundo con sus programas culinarios.

También cuenta con el largometraje "No Man of God", dirigido por Amber Sealey y protagonizado por Elijah Wood y Luke Kirby, que refleja las largas entrevistas del FBI con Ted Bundy, el asesino en serie que mató a al menos 37 mujeres y traumatizó a toda una generación en los años 70 en EE.UU.

Mientras, "How It Ends", de Daryl Wein, es una comedia preapocalíptica sobre una mujer que no se siente perturbada por el fin del mundo, que fue grabada durante la cuarentena el año pasado y que cuenta con actores de la talla de Olivia Wilde, Helen Hunt, Fred Armisen, Zoe-Lister Jones, Cailee Spaeny o Nick Kroll.

Además, participará el documental "BITCHIN': The Sound and Fury of Rick James", de Sacha Jenkins, un perfil del legendario icono del funk y del R&B Rick James, que narra tanto sus momentos álgidos como los bajos para revelar una persona complicada y rebelde.

Asimismo, se proyectará "12 Mighty Orphans", de Ty Roberts, que cuenta la historia real de los Mighty Mites, un equipo de fútbol de un orfanato que, en los años de la Gran Depresión, llegó a jugar en una final de un campeonato estatal de Texas pese a no contar con zapatos ni con una pelota de fútbol, y que está protagonizado, entre otros, por Luke Wilson, Vinessa Shaw, Martin Sheen, Robert Duvall y Wayne Knight.

Durante el TFF, muchas de las películas serán proyectadas en espacios exteriores, aunque para todos aquellos que aún no se sientan cómodos en lugares públicos las cintas se podrán ver también en línea en EE.UU. en su página web un día después de su estreno.

De momento, esta edición cuenta con pocas películas latinas, entre las que destacan "Perfume de Gardenias", de Macha Colón, una colaboración puertorriqueña y colombiana sobre una viuda que comienza a trabajar en la organización de funerales, y "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It", un documental de Mariem Pérez Riera entorno a la exitosa carrera de la actriz, cantante y bailarina boricua.

Este año, el TFF también tendrá una programación específica para celebrar el Juneteenth, que marca el fin de la esclavitud en EE.UU. el 19 de junio.

En esta edición, se celebrarán además los estrenos presenciales de algunas de las películas que se quedaron sin esa posibilidad el año pasado, entre ellas "499", del mexicano Rodrigo Reyes, o "The State of Texas vs. Melissa", de Sabrina Van Tassel, que aborda la dudosa condena de muerte de la primera hispana en Texas.