El enfrentamiento arrancó cuando Pérez dio a entender que fue desvinculado de la 780 AM 1ro. de Marzo, por sus fuertes críticas al director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, el argentino Eduardo Berizzo.

Y es que la radio es integrante de la Megacadena de Comunicación, propiedad de Norman Harrison, hermano de Robert, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

“Cuando estuve en la radio de los Harrison… fui el único periodista que decía: ‘Berizzo no transmite nada’; ‘con “éste técnico no iremos al Mundial’; ‘vende humo’… y mis compañeros de la mesa, bien gracias, la vista gorda. ¿Porque me sacaron? La verdad duele y molesta”, tecleó.

Entre los tantos comentarios saltó el de su excompañero Juan ‘Jotita’ Bernabé, quien le advirtió: ¿Querés en serio que cuente porque te sacaron? No manches a tus compañeros por un resentimiento tuyo”.

Israel retó a Bernabé a que diga lo que sabe, pues supuestamente nadie le comentó:

“¿Porque no contás?? Hasta ahora nadie me lo dijo… Ahora no podes desmentir mi opinión anticipada sobre Berizzo, en la mesa!! No lo digo ahora, lo dije antes de los partidos oficiales”.

Ni corto ni perezoso, Jotita disparó: “En plena pandemia cuando nosotros nos exponíamos yendo a trabajar todos los días vos te negaste a alternar. No había fútbol y dijiste que ir al programa del mediodía 1 vez o 2 por semana no estaba en tu contrato”.

“Cuando dijiste que estabas enfermo y no fuiste a trabajar porque fuiste a un asado la noche anterior y apareciste en Facebook con foto y todo con ex compañeros. “Contá, no quieras ensuciar a tus ex compañeros por resentimiento. Puedo seguir contando pero lo dejo ahí. Vos sabes bien porqué saliste y cuales fueron los muchos motivos”, prosiguió.

Pérez cambió la línea de sus mensajes y frenó la intensidad: “Jamás he ventilado nada tratándose de la vida privada de nadie @jotabernabe… Sos un gran comentarista y el mejor dentro de tú juventud!!! Te lo hice saber siempre y lo decía en el micrófono… Te deseo lo mejor Edu”.

“Está perfecto. Sabes quién soy y como soy. Que nunca jamas voy a vender una opinión indistintamente del gusto que tenga y no se comparta. Lo único que voy a defender es mi honorabilidad, que vos pusiste en duda al mencionar la mesa que yo compartí contigo por más de 5 años”, remarcó Bernabé.

Los internautas se fueron sumando con muchos comentarios a favor y en contra. Un usuario, de nombre Rafael Quevedo, le recordó a Israel que su padre, Luis Enrique Pérez, integra la mesa y debía haberse quedado callado, pero el comunicador volvió a disparar.

“Es mi opinión…. No me importa esté quien esté!! No mezcles las cosas, puede que sea mi papá, pero no me va a enseñar de fútbol y de periodismo amigo”.