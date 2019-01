Nominado a un Óscar como Mejor Actor este año por su papel en Vice, Christian Bale dejó en claro que este fue el último personaje cuya caracterización requiera de un cambio radical.

“La verdad es que ya no puedo hacerlo. Mi propia mortalidad me está mirando a la cara”, le dijo al periódico The Sunday Times esta semana.

Y es que para este papel, Bale engordó 20 kilos en 2018 para poder encarnar a Dick Cheney en la comedia oscura.

Además, contó que se sintió un poco tonto cuando Gary Oldman le dijo que él no subió de peso para interpretar a Winston Churchill en Las horas más oscuras -rol que le hizo ganar un premio Oscar en 2018- sino que había dejado todo en manos del maquillaje y el vestuario.

Cuando supo de esto, Bale ya había iniciado su transformación como Dick Cheney, y aún así decidió continuar porque ya el proceso estaba avanzado.

Su desempeño por este rol le valió un Globo de Oro a mejor actor protagónico este año, y ahora va por el Oscar, que se celebrará el 24 de febrero.

Pero por el otro lado, más allá de que se someta a lo que Hollywood pide, su esposa Sibi Blazic manifestó en varias oportunidades que le preocupa la salud de su marido.

Cuando se puso en la piel de Trevor Raznik en el filme El Maquinista, en el 2004, adelgazó 28 kilos en cuatro meses. Su dieta se basaba en una manzana, un café y una lata de atún al día.

Al haber terminado la filmación, el actor acepto el papel de Bruce Wayne/Batman para la trilogía de Christopher Nolan.

Para el 2007, Bale, que pesaba por entonces 55 kilos, logró en seis meses alcanzar una masa muscular y un peso por encima de los 90 para poder interpretar al superhéroe de DC Comics.

En 2010, el británico se sometió nuevamente a un cambio perdiendo peso hasta llegar a los 60 kilos, para poder representar al exboxeador y adicto al crack Dicky Eklund en el filme El Ganador. Su performance le dio su primer Globo de Oro y un Oscar al mejor actor de reparto.





“Muchos actores me piden que les aconseje sobre cómo cambiar de peso. La verdad es que no puedo ayudarlos ya que no sé si lo que yo hago sirve para todos los demás. Realmente no hay mucho secreto en ello. Uno come más o menos, según las necesidades de la película”, declaraba el actor en ese momento.