Para promocionar una marca de yerbas, la exmodelo compartió una reflexión acerca de una de las tantas cosas que aprendió con “el libro sagrado”.

Aseveró que una parte en la biblia pide a las esposas respetar a sus maridos. “Cuando leí eso hace 10 años fue una bofetada a todo lo que yo creía correcto, tengo que admitir hasta me enojé”.

Sostuvo que una mujer tenía que ganarse su lugar y la manera de lograrlo era siendo irreverente con todos, especialmente con los hombres.

“Yo pensaba que era medio altanera, porque era mi “carácter” y si me quería me tenía que aguantar así, mis opiniones era lo único que importaban (ahora me describo y me da dolor de cabeza), todo esto obviamente era resultado de mucho dolor en mi corazón, muchas decepciones, por lo que creía debía defenderme sola y punto (tengo que aclarar que todo esto era inconsciente) yo simplemente era así”.

De acuerdo a Doldán, su relación con Dios la hizo atravesar por un “proceso de sanidad liberador” al punto de que aprendió a admirar a su esposo, pero no siempre fue así. “

“Pero esos fueron los momentos donde Dios intervino en él y en mí, porque se imaginan la Karina que describí con el domingo de hace 9 años era una explosión, pero definitivamente eso fue lo que nos acercó más a Dios y hoy a nosotros como matrimonio”.

Mencionó que Domingo es la persona en quien más confía y que no pretende que muchos entiendan su amor por él.

“Sí se puede admirar a un hombre y es maravilloso que una mujer viva eso, un hombre que la conquista y cuida como nadie más, no importa si es ‘churrísimo’, es inteligente, tiene dinero, buena familia etc. Cualquier atributo hoy considerado digno de admirar #superTOP! Si es un hombre sabio va a tener todo el resto y lo principal (solo para entendidos) busquen significado de sabiduría en la biblia para los que no entendieron”.