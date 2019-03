Un dúo impensado se formó en la noche de este viernes en Pieces -un bar nocturno gay ubicado en Greenwich Village-, conformando por Adele y Jennifer Lawrence.

I’M AT PIECES AND ADELE AND JENNIFER LAWRENCE ARE HERE LMFAOO pic.twitter.com/sQfzOcRJmh — Joe (@JoeMichaelII) 23 de marzo de 2019

Unidas por una amistad de hace tiempo, ambas artistas salieron a divertirse para celebrar el reciente compromiso de Lawrence con el propietario de galerías de arte, Cooke Maroney.

Randomly getting turnt with JeLaw and Adele. NBD. pic.twitter.com/xCeUTz4j4Y — Rich Brome (@rbrome) 23 de marzo de 2019

En los videos que comenzaron a circular se las puede ver a ambas tomando y animando a todos los presentes con sus ocurrencias.

En un momento dado, Adele sube a escenario presentada por la Drag Queen, Brita Filter, quien le pregunta qué hace para ganársela vida: “Solo soy una madre que se queda en casa”, contestó la cantante ovacionada por el público.

And @Adele is on stage at Pieces tonight. Oh boy, this is fun pic.twitter.com/e7fesvNIEI — Papacito Bach (@papacitobach) 23 de marzo de 2019

En otro clip, tanto Adele como Jennifer se encuentran tumbadas en el piso mientras que una persona le grita a Lawrence: “Esto no es The Hunger Games”, la película con la que ganó popularidad la actriz.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de los presentes relatando la noche alocada del dúo femenino.