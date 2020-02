Los Ángeles (EE.UU.). Pocos actores han vivido más aventuras que Harrison Ford, que ha surcado galaxias con "Star Wars" y descubierto de todo como Indiana Jones. Ahora, el veterano intérprete amplía su lista de odiseas en el cine con "The Call of the Wild", el estreno más destacado de la semana en Estados Unidos.

Adaptación del relato homónimo de Jack London, esta cinta cuenta con la dirección de Chris Sanders, que debuta así con una película no animada tras su trabajo en "Lilo & Stitch" (2002), "How to Train Your Dragon" (2010) y "The Croods" (2013).

"The Call of the Wild" se adentra en la fiebre del oro estadounidense para narrar la historia de supervivencia de un explorador, encarnado por Ford, y un perro doméstico que es trasladado al polo norte como tirador de trineo.

Los fans del terror tendrán una cita este fin de semana con "Brahms: The Boy II", que es la secuela de "The Boy" (2016).

De nuevo con la dirección de William Brent Bell y ahora con Katie Holmes tomando el relevo de Lauren Cohan como protagonista, "Brahms: The Boy II" devuelve a la gran pantalla la historia del siniestro y temible muñeco de porcelana Brahms.

Los mexicanos Jaime Camil y Sandra Echeverría componen la pareja estelar de "Las píldoras de mi novio", comedia entre surrealista y romántica que dirigió el argentino Diego Kaplan ("Dos más dos", 2012).

Hank (Camil) parece el hombre perfecto para finiquitar de una vez los desengaños amorosos de Jess (Echeverría), pero este galán esconde un pequeño secreto: sufre enfermedades mentales de todo tipo, algo que saldrá a la luz, muy a su pesar, durante unas vacaciones en las que se olvida de llevar sus medicamentos.

La actriz emergente Anya Taylor-Joy, con sangre española e inglesa por su madre y escocesa y argentina por su padre, es la figura principal de "Emma", una adaptación de la novela con el mismo título de Jane Austen.

Los juegos románticos y travesuras sentimentales con Emma como centro son la base de esta película que ha dirigido la realizadora Autumn de Wilde, que presenta su ópera prima en el cine tras una gran trayectoria en el mundo de los videoclips.