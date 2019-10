La noticia del difícil momento que dijo atravesar durante años Gualdir, siendo parte del programa televisivo Al Estilo Pelusa, al decirse víctima de acoso, fue muy comentada y sentida por gran parte del público, no así para funcionarios de Latele y Telefuturo, que manejan otra versión.

“Ellos eran amigos. Se vestían juntos para el programa, andaban uno detrás del otro, hasta que un día se pelearon. Parece que Jorge fue imprudente, comentó algo y desde ahí se odian”, dice un informante de la televisora de Villamorra.

Uno de las fuentes consultadas por HOY comenta que Domínguez siempre hablaba maravillas del “Doctor Amor”, pero un día, repentinamente, cambió. “Gualdir solía decir que le veía cuando era chico y le admiraba. Eran re amigos, bromeaban y se abrazaban, después se mostraron distantes uno del otro”.

“Gualdir dijo que no le aguanta a Jorge porque él es muy chismoso, que cuando está con un tipo le cuenta a todo el mundo. En el canal todos saben porque él habla del tema”.

HOY intentó obtener la versión de los involucrados pero no tuvo éxito. Puig no respondió y Gualdir mencionó que no podía hablar porque estaba de viaje y no disponía de buena cobertura de internet. Tras insistir, vio los mensajes pero no respondió.