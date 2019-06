Aunque JLO y Alex Rodríguez derrochan amor por donde van y comparten en sus redes sociales fotos, Lopez prefiere prevenir cualquier tipo de engaño, ya que su novio fue acusado de haberle sido infiel meses pasados.

Según The National Enquirer fuentes cercana a la intérprete “On the Floor” está preocupada porque Rodríguez no resista la tentación de estar con otras mujeres en lo que ella está de tour.

“Jennifer tiene un calendario detallado con cada movimiento de Alex, sabe dónde debe estar y cuándo”, reveló un informante a The National Enquirer. “Ella también insistió en que Alex tenga un ‘equipo de seguridad’. Son cuatro hombres que lo vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

Al parecer, el operativo de Jennifer Lopez, surge tras el escándalo que enfrentó Alex Rodríguez con la actriz porno Zoe Gregory, quien aseguró que el deportista le enviaba mensajes de tono sexual por un mes, justo días antes de comprometerse con JLO.

Pese a los rumores de infidelidad de Rodríguez, días atrás se viralizó un video de hace veinte años en el que el deportista confesaba su amor por la actriz y cantante neoyorquina.

”¿Cómo sería la cita de tus sueños?”, le preguntaron. En aquel entonces, el beisbolista respondió sin dudar: “Con Jennifer Lopez. Con suerte, quizá, puedas conseguirme una cita con ella”.