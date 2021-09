Todos los plazos estaban medidos, pero la lesión sufrida por Harrison Ford los ha trastocado y Antonio Banderas tendrá que compaginar los ensayos de “Company”, su nuevo musical en el Teatro del Soho de Málaga, en España, con el rodaje de “Indiana Jones 5” y con el doblaje de “El Gato con Botas 2″.

“Está resultando un poco complicado después de la lesión de Harrison Ford”, ha explicado este miércoles Banderas, porque tenía previsto empezar los ensayos de “Company” cuando ya hubiera concluido su intervención en “Indiana Jones 5″.

Ahora se verá obligado a viajar dentro de una semana y media al rodaje de “Indiana Jones”, pero dejará “los deberes hechos” en el Teatro del Soho, según el actor, que ha presentado a la compañía del nuevo musical cuyo estreno está previsto para el 17 de noviembre en el escenario malagueño.

A ello se une el doblaje, en unos estudios de Málaga, de la película “El Gato con Botas 2”, un trabajo al que dedica en su apretada agenda “los sábados por la tarde y noche”, y que admite que es “peligroso”, porque le “obliga vocalmente mucho” y le “fastidia la garganta».

Su intención es permanecer con “Company” durante toda la presencia del musical en el Teatro del Soho, hasta marzo, y también unirse a la compañía de “A Chorus Line” en Londres y en el Public Theatre de Broadway, aunque aquí no podrá estar los seis meses que se representará el espectáculo porque “es demasiado tiempo” y tiene “que seguir pagando facturas».

Sobre “Company”

Bandera, se ha mostrado “ilusionado” por dirigir y protagonizar “un musical muy potente” que cumple con su proyecto de ofrecer en su ciudad natal “cuatro, cinco o seis títulos que sean referencias del mundo musical norteamericano».

“Tenemos una ventaja sobre otros teatros, que no queremos hacer mercado con esto, queremos el dinero para reinvertirlo y para seguir haciendo espectáculos”, ha subrayado.

Con veintiséis músicos en el escenario, ha conseguido unir en este espectáculo “a estrellas que han llevado musicales sobre sus espaldas en la Gran Vía de Madrid”, dentro de su “búsqueda de la excelencia” en el Soho.

“El objetivo es que yo no sea necesario y que el Teatro del Soho tenga una marca propia, incluso cuando yo no exista”, ha dicho Banderas, que sobre el equipo del que está acompañado ha asegurado que, si fuera un conductor, tendría la sensación de que le han “regalado un Ferrari». “Company” es “un musical extraño, porque no tiene una narrativa tradicional, sino que son ‘sketches’ unidos por las personas, Bobby y un grupo de amigos que representan comportamientos humanos».

Banderas ha querido “romper una lanza” a favor de los artistas del musical, muy reconocidos en el mundo anglosajón, donde las estrellas de Broadway son “muy respetadas y consideradas”, algo que no ocurre en España, pese a que son “cantantes increíbles, saben leer música, son buenos actores y también bailan».

El actor malagueño ha recordado que contará con su hija, Stella del Carmen, como una de las ayudantes de dirección del espectáculo, junto a Mamen Márquez y Yolanda Jiménez Polonio.

También ha presentado el cartel de “Company”, obra del pintor hiperrealista Luis Pérez, quien a juicio de Banderas ha conseguido mostrar “el estado interior del protagonista, frío, caminando solo por una calle de Nueva York que prácticamente no se ve, la posibilidad de encontrarse con otra persona y las luces de las viviendas donde se imagina que hay calor, un mundo que Bobby todavía no ha encontrado».