La imagen de Kim Kardashian se ve afectada por una enfermedad que afecta directamente a su cutis. La modelo hizo la confesión tras las contantes preguntas por parte de todos sus fanáticos, pues pensaban que sufría de acné leve.

La mediática fue entrevistada por "Daily Mail" sobre la enfermedad que padece e indicó que la psoriasis viene afectando cada parte de su cuerpo. La Kardashian señaló también que usa un ungüento de hierbas para frenar en algo el mal.

"Es psoriasis y la tengo por toda la cara", había escrito en respuesta a un tuit del tabloide Daily Mail haciéndose eco del mal estado de su piel.

It’s psoriasis all over my face. https://t.co/E94lI7mfDG

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 5 de febrero de 2019