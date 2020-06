‘El Rasta’ comentó el romance inició en el 2012, cuando ambos formaron parte del reality show televisivo Baila Conmigo Paraguay. La exmodelo le confesó sus problemas maritales. “Yo era su paño de lágrimas”.

Al principio nadie sabía y llevaban su relación en secreto, alrededor de dos meses, donde conversaban y se mantenían contacto todo el tiempo.

“Todo se hizo más profundo cuando falleció mi abuelo porque ella se va llegando a mi casa para consolar a la familia”.

Sostuvo que en el Baila todos sabían: “Era un secreto a voces, la gente de los medios sabe la historia”.

Al cabo de un tiempo, Giménez se cansó de la situación: “Me sentía el novio pero en parte, amante también porque no se me daba mi lugar, no tenía la certeza de que era amante, yo no quiero ser el segundo plato de nadie”.

Luego de varios meses, la exchica de pasarelas le confesó que estaba embarazada y que el bebé era de su esposo, razón por la cual debían terminar su relación. “Si mi marido se entera de esto me va a matar”, le expresó.

Luego de varios meses, la mujer le contactó y le dijo que el bebé era suyo, entonces volvieron a frecuentarse y ella incluso llegó a enviarle videos de la ecografía.

Comentó que cuando la niña nació, fue el esposo quien estuvo presente, pero el Rasta fue al día siguiente y hasta tiene fotos con la beba. Tiempo después, reiniciaron su relación.

La exmodelo le pidió que espere y que todo se reacomodaría, sin embargo lo engañó. “Yo siempre reclamé y tengo pruebas de eso”.

Posteriormente, el exparticipante de BCPY viajó por motivos laborales, y en ese entonces, la mediática comenzó a acudir a su casa con la niña. “ “Ella formó un vínculo fuerte con mi familia, mi mamá le adoraba”.

“Hay mensajes de mi mamá diciéndole que le duele mucho no poder gritar a los cuatro vientos que es su nieta”

Dijo que la presentadora le dejó en claro que no dejaría a su esposo pero le aseguró que él siempre estaría en contacto con la niña.

Antes de entablar la demanda, el farandulero intentó dialogar con su expareja pero ella se negó y cambió su versión, afirmando que su hija es en realidad de su esposo. Luego trató de impedir la acción legal pero Rasta decidió continuar el proceso de demanda.

Contó que sus abogados renunciaron por temor y le recomendaron desistir en la demanda: “Me dijeron ‘Cristian abrite, esta gente te va a licuar porque está metida con gente muy grosa… salís de la Expo y te van a agarrar en una barrera policial, te van a meter droga y te van a tirar adentro”.

Aseguró que el representante de la extop, a la que llamó ‘Rossana’, lo presionó para firmar un acuerdo de desestimiento de la causa, pero por recomendación de su abogado negó. Ya en la escribanía apareció un “político muy poderoso y conocido”, quien intermedió por ella.

Indicó que hay una resolución para que la niña se someta a la prueba de ADN, pero abundan las chicanas. “Si ella acepta el ADN, va a aceptar que fue infiel”.

Habló de amenazas de parte del representante de la exmodelo y de una conversación que mantuvo con el cuñado de la comunicadora, quien le dijo que su hermano está al tanto de todo. “Según lo que me contó, el esposo sabe”.

“Pienso muchísimo siempre en ese señor y en su familia, nunca fue mi intención destruirle a nadie”, remarcó.

Sobre la menor mencionó: “Todos los días pienso, algún día se va a enterar, cuando sea grande va a ver en las redes o alguien le va a decir, lastimosamente la gente no quiere aceptar. Yo quiero compartir con ella, quiero verle, pasa el tiempo y está creciendo”.