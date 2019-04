En conversación con el programa El Repasador, Lorgia indicó que se llegó a buenos términos con Salvador, tras un tire y afloje entre los posicionamientos defendidos por abogados de una y otra parte.

La mujer indicó que dicha cantidad de dinero es la suma de todos los bienes, y que prácticamente no hubo efectivo sino todos inmuebles.

La ex pareja del reconocido ex futbolista y delantero de la selección paraguaya confesó por otro lado que el amor ya llegó a su fin, cuando ocurrió la tragedia, pero que aprecia a su ex esposo como padre de sus hijos.

“Como pareja no estábamos bien. Recurría mucho a las mujeres y al alcohol” manifestó María Lorgia en la entrevista. Además, recordó la noche del atentado al ex delantero de la selección paraguaya ocurrido hace 9 años en el Bar Bar de la ciudad de México, “Yo le decía para retirarnos, él se enojaba y hacía a propósito; pedía otra botella de whisky”.

A casi una década del litigio por separación de bienes, la ex pareja, llegó a un acuerdo ante la justicia, el cual consiste en la división por partes iguales.