“Quiero transmitirles algo muy lindo que Dios puso en mi corazón”, empieza diciendo en su post la presentadora de Arriba Paraguay, de Paravisión en un un video compartido en su cuenta en Instagram.

Recordó a sus seguidores que Jesús reiteró a sus discípulos que el más importante de los 10 Mandamientos es amar a Dios y el segundo es el amar al prójimo como a uno mismo. Sostuvo que la la cuarentena es también una oportunidad para demostrar nuestro amor.

“Quiero desafiarte a que pienses en… todos tenemos alguien a quien podemos ayudar en este tiempo. Este es el tiempo en el que como ciudadanos tenemos que colaborar, es importante que como hijos de Dios tenemos que poner la fe en obras, es importante que verdaderamente abramos nuestro corazón y empecemos a mostrar el amor. Tomá el desafío, hay familias que hoy están pasando mal.

Se dirigió a las personas que dependen del día a día: “Si estás necesitando, no estás solo, no estás sola, estamos contigo, no dudes en comunicarte con nosotros”.

En su post también agregó: “Hay familias que están sin trabajar en este momento, necesitando tu ayuda, pensá, y pedile a Dios que ponga en tu corazón el nombre de las personas que están necesitando , tus familiares, amigos, colaboradores, tus vecinos, quien sea, mejor es DAR que RECIBIR, vos podes ser un mensajero del cielo y bendecir a una familia”.