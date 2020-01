El periodista fue el primer entrevistado en el espacio denominado “Mano a mano con la Park”, donde habló sobre su llegada a las redes sociales “por error” durante episodios difíciles de su vida cuando buscaba interactuar con un grupo de personas.

“Era un opositor radical y absoluto a las redes, a mi modo de ver por su superficialidad”, inició Martini antes de explicar qué lo lleva al mundo cibernético.

“Mamá cae enferma en noviembre de 2014 con Alzheimer. Cae la columna vertebral de mi vida. Entro en un cuadro depresivo muy profundo. Tuve que tener dos años de tratamiento psicológico y psiquiátrico. Al terminar, sintiéndome algo mejor, busqué 40 o 50 personas que quieran entender mis códigos”, recordó sobre su arribo al mundo cibernético.

“Realmente yo llegué a las redes porque estaba con un colapso emocional. Necesitaba hablar de temas como la soledad, el desamor, el sentido de la vida, por qué estamos aquí, nuestras desilusiones cotidianas. No me metí como el Carlos Martini periodista que habla de política, economía, sociales. Me metí con otra faceta”, continúo.

“El rostro de Carlos Martini que está en las redes no es el que está en el noticiero del Trece, es otro Carlos Martini, el estilo de comunicación es diferente”, aseveró.

El comunicador se describió como retraído, solitario y tímido. Además, confesó que su uso habitual del saco se debe a un complejo físico que lo acompaña desde muy pequeño.

Por otra parte, Martini confesó que el 14 de febrero del 2015 decidió quitarse la vida pero una llamada cambió su historia. “Decidí suicidarme. Estaba en el Shopping Villamorra, tenía el método, que no hace falta contar, le llamo a mi hermana menor Ana, le hablé de manera algo encubierta de lo que pensaba hacer”, rememoró.

La llamada duró dos horas, teniendo como principales temas la literatura y el cine. “Esa conversación hizo que retirara esa decisión, pero un mes después tenía que estar ya con una psicóloga y después con una psiquiatra”.

Martini afirmó que es de suma importancia hablar, ponerle palabra a la angustia y buscar ayuda profesional. El presentador de noticias también expresó su agradecimiento al staff del Trece y Radio Cáritas por la contención en sus momentos más tristes.