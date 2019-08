El hecho ocurrió a las 04:26 hs, según relato del policía de guardia, quien alega que en ese horario escuchó unos golpes en el frente de edificio; al abrir la puerta observó que dos jóvenes corrían bajando la calle Iturbe en dirección a Presidente Franco.

El uniformado refirió que no los persiguió porque no podía abandonar su puesto, considerando que en el interior del edificio se encuentran documentos de gran valor histórico para la República. Al volver evidenció que una de las placas, la que lleva la inscripción de Museo de Bellas Artes, ya no estaba en el lugar, y vio que también intentaron sustraer la otra, que lleva el nombre de Archivo Nacional.

La Secretaría Nacional de Cultura hace un llamado a la ciudadanía y a las empresas dedicadas a la fundición de metales, ya que esta placa forma parte de un Bien Patrimonial del edificio y por lo tanto, de la Nación paraguaya, razón por la cual, se solicita la devolución de la misma.

Todos los elementos que conforman el patrimonio edificado del edificio, con la substracción, se agrede por daño a este bien del patrimonio cultural.

La SNC recuerda que el artículo 41 de la Ley Nº 5621/2016 de Protección del Patrimonio Cultural, en el enciso b habla del Régimen de Sanciones Penales, que será castigado con pena privativa de libertad de 1 (uno) a 5 (cinco) años, el que robare o hurtare Bienes del Patrimonio Cultural Nacional.