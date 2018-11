De visita en el Edificio Multimedia, la modelo comparte su emoción de poder ser parte de un largometraje.

“Es una película de mucho drama. Trata de mujeres y droga, de como uno quiere conseguir cosas a cambio de otras, cosas que ocurren en este país y el mundo”, señala la mediática.

“Una conexión fatal” es el nombre del filme dirigido por el italiano Doménico Natella, el cual tendrá como género el thriller, algo que para Larissa representa un verdadero reto, pues se siente más cómoda con la comedia. “Soy más como un tiro al aire, más extrovertida”.

Comenta que al principio no tomó muy en serio la propuesta pues no se veía en cine pero tras conocer el proyecto y analizarlo bien se sumó a la cinta.

“Me gustó el personaje, me dijeron que se identifica mucho conmigo. S bien yo no tengo ese carácter maquiavélico ni soy ambiciosa ni nada, se basaron en lo que soy yo. Leí, me gustó y me atrapó la historia de Roxana”.

“La novia del mundial”, quien ya tiene experiencia en actuación en obras teatrales y televisión, trabajará bajo las órdenes del audiovisualista italiano Doménico Natella, al lado de actores y actrices del a escena local, así como uno internacional.

“Hay un brasilero, hay una escena bastante fuerte que tengo con él. Es bastante conocido pero no puedo decir quién es”, dice Larissa.

La top comenta que tras el anunciar su participación en la cinta otras propuestas llegaron, entre ellas la de otro largometraje nacional. El proyecto trata sobre los historia paraguaya y sus patriotas.

“Le quieren usar a esa Larissa guerrera, que lucha por su país. Va a hacer una película histórica, me encantaría hacer de alguien importante e histórico de nuestro país”.

“NO ME ALABO A MÍ MISMA”

Asevera que ama su trabajo y desde que inició su carrera en el modelaje hace 14 años lo fue demostrando. Actualmente forma parte del reality show Cuestión de Peso, con un bloque denominado “Desafío Verano” en el que muestra el proceso para llegar saludable y esbelta a la temporada estival.

Consultada sobre las claves para mantenerse vigente luego de 14 años de vida mediática, Larissa dice no tener una fórmula.

“Esa pregunta me hacen todos. No sé, la verdad no sabría responder porque no soy de alabarme, no me alabo a mí misma, yo dejo que la gente lo haga, simplemente ser yo misma y obviamente ponerle mucho amor a lo que hago”.

En lo que respecta al plano sentimental, remarca que está por cumplir ochos años de relación con el futbolista Jonathan Fabbro, actualmente privado de su libertad en Argentina, acusado de supuestamente abusar sexualmente a su sobrina.

“Estoy súper bien con Jhonny, súper tranquila, esperemos que las cosas vayan cambiando, hay cosas muy positivas, y todo va camino a su tiempo. Dios sabe por qué hace las cosas”.

Finalmente, Larissa agradece al público que, a pesar de las polémicas, la sigue y le demuestra su apoyo incondicional.