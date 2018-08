La reseña de la película cuenta que Jon (Domhnall Gleeson), un joven aspirante a músico, y se une a un grupo de excéntricos músicos pop liderado por el enigmático Frank (Michael Fassbender) y su neurótica compañera Clara (Maggie Gyllenhaal).

"Frank" de Lenny Abrahamson ha sido catalogado como una comedia loca sobre un chico con una cabeza falsa, es una película que cuenta con un reparto totalmente comprometido y un escritor dispuesto a tocar temas como improvisar una banda hasta encontrar la melodía adecuada.

Dentro del ciclo de cine Brit Noise anteriormente se proyectaron películas como "Sing Street", "Quadrophenia", "The Filth and The Fury" y "Tommy".

Al finalizar la proyección se regalarán obsequios especiales entre los asistentes.

El acceso al ciclo de cine es libre y gratuito.