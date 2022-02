Desde su cuenta en Instagram, el artista se refirió a lo sucedido en San Bernardino, cuando en un tiroteo fueron heridas cuatro personas y fallecieron dos, entre ellas Vita Aranda.

“Estoy muy conmovido con lo sucedido en el Ja’umina Fest. Mis más sentidas condolencias a las familias de los afectados, que Dios los llene de mucha fortaleza”, escribió en una primera historia.

Luego compartió un video de Cristina Aranda, bailando y cantando uno de sus temas. “Estas imágenes me parten el alma. Dios te tenga en su gloria, reina binomista Vita”.

Luego se refirió a los paraguayos y paraguayas, mostrando un fragmento de su show: “Lo dije y lo repito de corazón. Dios bendiga lo hermoso que es Paraguay. Así estaba anoche, contento ante más de 30 mil personas y todo cambió en un segundo”.

Romero compartió una reflexión: “Valoremos lo que somos, lo que tenemos y dónde estamos, que no sabemos hasta cuándo dure. Che rohayhu”.

En conversación ABC Tv, el artista comentó que creyeron que se trataba de una pelea entre fanáticos y al enterarse del tumulto decidieron continuar el show, a fin de que apaciguar los ánimos del público, sin comprender la magnitud del problema.

“Nosotros no sabíamos la magnitud de lo que había pasado… estamos muy compungidos, nosotros amamos a Paraguay, amamos a su gente y mucho más cuando me di cuenta de esa linda pareja”, expresó refiriéndose a Aranda y Torres.

“Me enviaron fotos de ella con su esposo y sus hijos, cuando yo vi eso, verdaderamente me dio un dolor en el alma, que no se me pasa la tristeza”, acotó.