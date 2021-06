El rodaje de esta nueva película, de cuya puesta en escena se encargará el director James Mangoldque que sustituye a Steven Spielberg, empezó el 7 de junio en Londres (Reino Unido) y continuará este verano en las ciudades marroquíes de Fez (centro) y Uxda (noreste), explicó la misma fuente, que no dio más detalles sobre la fecha de llegada del equipo de rodaje al país magrebí.

Acompañarán a Harrison Ford en las nuevas aventuras del arqueólogo más famoso del cine la actriz inglesa Phoebe Waller-Bridge, el actor estadounidense Boyd Holbrook, la estadounidense Shaunette Renée Wilson y el actor alemán Thomas Kretschmann.

La quinta cinta de “Indiana Jones”, cuyo estreno tras muchos retrasos está previsto para julio de 2022, dará continuación a “Raiders of the Lost Ark” (1981), “Indiana Jones and the temple of Doom” (1984) Indiana Jones and the Last Crusade” (1989) e “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (2008).

El Centro Cinematográfico Marroquí subrayó que la saga de “Indiana Jones” se suma a otros célebres largometrajes que se rodaron en el país magrebí como “James Bond”, “Mission Impossible”, “Juego de tronos” y “Homeland”, entre otros.

Marruecos es uno de los escenarios preferidos para las producciones extranjeras, donde hay diversos paisajes naturales y arquitectura tradicional, preparación de los equipos técnicos locales, además de las ventajas arancelarias que ofrece el estado marroquí a los productores extranjeros.